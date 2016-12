Bokrijk heeft al 9 maanden geen milieuvergunning meer: omwonenden hebben lot park in handen

Door: redactie

30/12/16 - 10u05 Bron: Belga

Bokrijk in Genk heeft al sinds maart geen milieuvergunning meer voor het recreatiegedeelte van het domein. Er loopt intussen wel een openbaar onderzoek voor een nieuwe aanvraag, maar die werd ruim anderhalf jaar te laat ingediend, zo schrijft Het Belang van Limburg. Mochten omwonenden een bezwaar indienen, kan een rechter besluiten om het park geheel of gedeeltelijk te sluiten.

Volgens Liesbeth Kees, directeur van Bokrijk, gaat het niet om een vergetelheid, maar om een vergissing. "Een deel van ons domein heeft een vergunning tot 2018. We gingen ervan uit dat we nog tijd hadden om onze milieuvergunningsaanvraag in te dienen, maar de basisvergunning verviel in maart van dit jaar al. Toen we dat beseften, hebben we onmiddellijk een bureau ingeschakeld om een milieueffectenrapport op te stellen en in te dienen. Dat is inmiddels gebeurd en het openbaar onderzoek loopt sinds 22 december", zegt ze.



Ondertussen heeft Bokrijk dus geen geldige milieuvergunning voor een stuk van het domein, maar de milieu-inspectie van de Vlaams overheid wacht "om billijkheidsredenen" de beslissing over de vergunning af alvorens te reageren of op te treden. Als omwonenden tijdens het openbaar onderzoek bezwaar indienen, zou het echter wel kunnen dat een rechter beslist om het domein volledig of gedeeltelijk te sluiten.