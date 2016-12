Kilometerheffing brengt in Wallonië en Brussel veel minder op dan voorzien

Door: redactie

30/12/16

kilometerheffing De kilometerheffing heeft in Wallonië slechts 174,5 miljoen euro opgebracht sinds de regeling op 1 april werd ingevoerd. Het Waalse Gewest had nochtans bij een raming begin oktober gerekend op 191 miljoen euro, en zelfs op 235 miljoen toen met het systeem werd gestart. Dat schrijft de krant la Dernière Heure. In Brussel werd, nog volgens de krant, slechts 8,5 miljoen opgehaald, hoewel er eerst op 23 miljoen was gerekend.