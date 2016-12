"Raad van State schiet met scherp op meerwaardebelasting"

Door: redactie

30/12/16

© photo news.

De Raad van State is kritisch voor het voorstel om een meerwaardebelasting in te voeren dat Groen heeft ingediend in het parlement, maar dat een kopie is van de tekst die CD&V-vicepremier Kris Peeters tijdens de begrotingsonderhandelingen op tafel legde. Voornaamste probleem is de uitzondering voor kmo's, meldt De Tijd.