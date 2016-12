Goed nieuws: 26 redenen waarom 2016 ook tof was

SABINE VERMEIREN

Warmste Week? Maak daar maar het Warmste Jaar van. Nooit eerder waren we zo gul. Zowel de Rode Neuzen Dag als Music For Life sloten af met een recordopbrengst. Een jaar vol verzuring en rampspoed motiveerde de Vlaming om éxtra lief te zijn voor elkaar. Iedereen zorgde voor iedereen, meer en harder en overtuigder dan we ooit zagen. © JOKKO.

De dingen zijn niet altijd wat ze lijken. Ons land ging gebukt onder terreur en we namen afscheid van een half dozijn muziekiconen, maar toch was 2016 niet alléén kommer en kwel. Onze bewijzen à décharge.

Juno is snelste ooit NASA-wetenschappers slaagden erin om een ruimtetuig succesvol in een baan rond Jupiter te brengen. Het vliegt daar sindsdien rond met een snelheid van 265.000 km/u. Nooit eerder vloog een door mensen gemaakt object sneller. 'Juno', zoals het tuig heet, blijft een jaar weg en moet ons meer leren over Jupiter en over het ontstaan van ons zonnestelsel.

Einstein krijgt gelijk © epa. Wat Albert Einstein honderd jaar geleden al beweerde, werd in 2016 staalhard bewezen: er bestaan zwaartekrachtgolven. Einstein wist dat ze er waren, hij kon ze alleen niet tonen. Een groep internationale wetenschappers kon dat afgelopen jaar wél, en boekte daarmee één van de belangrijkste revoluties in de sterrenkunde en fysica van de jongste jaren. "Tot nu zijn we eigenlijk doof geweest voor de kosmos", zegt de ploeg wetenschappers die aan de basis van de ontdekking ligt. "We hebben een nieuw zintuig ingeschakeld."

We spotten 'Aarde bis' "Alsof iemand de hele wereld afzoekt naar die ene zeldzame Pokémon, terwijl hij gewoon in je achtertuin staat." Al decennia waren wetenschappers op zoek naar een aarde-achtige planeet waar leven op mogelijk is, toen die in augustus eindelijk gevonden werd. En niet eens zo ver van huis, dus. De zogenaamde exoplaneet heet 'Proxima b' en is na de zon de ster die het dichtst bij de Aarde staat. Al is dat relatief: het gaat nog altijd om 40 biljoen kilometer. Vandaag zou die reis 100.000 jaar duren.

Trix geeft geheim prijs Aan de VUB slaagden paleontologen erin de leeftijd van de oudste tot nu bekende Tyrannosaurus rex te achterhalen. Het gaat om een dier dat 66 miljoen jaar geleden overleed op een leeftijd van om en bij de 30 jaar oud. 'Trix' werd in 2013 opgegraven in de Amerikaanse staat Montana. Met zijn 13 meter lengte behoort Trix tot de drie meest complete skeletten ooit gevonden.

Ebola is de wereld uit Er is 40 jaar naar gezocht, maar eindelijk is er een doeltreffend vaccin gevonden tegen ebola. In West-Afrika, waar de situatie in 2014 nog dramatisch was, is de ziekte helemaal uitgeroeid en duiken er nergens nog nieuwe gevallen op. De voorlopige resultaten van het vaccin zijn honderd procent sluitend. Afrika herademt: sinds de 'outbreak' in 2013 stierven er in Guinee 11.000 mensen en in Liberia 4.800. Overigens is ook zika onder controle, is malaria bezig aan een zeer sterke teruggang en daalde het aantal doden door tuberculose.

Kankeronderzoek zit op kruissnelheid Kom op tegen Kanker maakte dit jaar 16,7 miljoen euro vrij voor zes nieuwe onderzoeksprojecten. Dat is het hoogste bedrag ooit. De ngo investeert daarmee in projecten die het leven van patiënten kunnen verbeteren. Intussen loont ook nieuw onderzoek. Zo experimenteert het Antikankerfonds met een cocktail van 9 geneesmiddelen en vond de KU Leuven een manier om kanker in een soort 'spinnenweb' te vangen.

McDonald's is (beetje) gezonder Fastfoodketen Mc Donald's pakte dit jaar grondig de menukaart aan. Weg rommel, welkom gezond. De Chicken McNuggets werden gestript van saffloerolie, kippenvel en citroenzuur en vervangen door erwtenzetmeel, rijstzetmeel en citroensap. Alle kunstmatige bewaarstoffen gingen de deur uit, net als de fructosesiropen. En in plaats van kip te behandelen met antibiotica die ook voor mensen worden gebruikt, zal er voortaan worden gekozen voor betere, gezondere varianten.

Nieuwe borsten terugbetaald De strijd tegen kanker is nog niet gewonnen, die tegen dure borstreconstructies wél. Vrouwen die een borst verloren en die weer laten reconstrueren met eigen weefsel hoeven daarvoor niet meer diep in de buidel te tasten. Als ze kiezen voor een meerpersoonskamer wordt de ingreep deels terugbetaald.

Hallo, Tian Bao! © belga. Ein-de-lijk. In juni mocht dierenpark Pairi Daiza de doopsuiker bovenhalen voor de geboorte van babypanda Tian Bao, Chinees voor 'schat van de hemel'. Tian Bao kwam er nadat zijn moeder Hao Hao kunstmatig was geïnsemineerd. De geboorte was wereldnieuws. België was pas het derde Europese land dat een babypanda mocht verwelkomen. Van een klein roze wormpje is Tian Bao intussen uitgegroeid tot een flinke donzige reuzenpanda.

De lucht is niet meer zuur Niet dat de lucht nu 100% zuiver is geworden, maar toch. Onderzoek heeft aangetoond dat de zuurtegraad in de atmosfeer, veroorzaakt door menselijke vervuiling, bijna terug tot het niveau van 1930 is gezakt. Wetenschappers ontdekten dat door gaten te boren in kilometersdikke ijslagen, waardoor ze jaar na jaar de vervuiling in het milieu konden aflezen.

Meer beren en bultruggen Een uitgesproken goéd jaar was het voor 's werelds meest bedreigde diersoorten. Terwijl 183 landen zich engageerden om onder andere nijlpaarden en olifanten beter te beschermen, groeide de lijst aan van diersoorten die niet meer met uitsterven bedreigd zijn. Er werden weer wilde wolven gesignaleerd in Europa, er zwom weer wilde zalm in de VS, de grote bruine beer keerde terug van (bijna) weggeweest, er werden meer zeeschildpadden geteld, de panda én de bultrugwalvis mochten van de bedreigde lijst en voor het eerst in honderd jaar steeg het aantal tijgers in het wild weer.

Vrede van Patagonië tot Alaska U voelt het misschien anders aan, maar 2016 was een goed jaar voor de wereldvrede. In Colombia kwam zo goed als een einde aan een 50 jaar durend conflict dat aan 260.000 mensen het leven heeft gekost. Het wereldwijde geweld beperkt zich tot de strook tussen Nigeria en Pakistan. Minder dan een zesde van de wereldbevolking is daarbij betrokken. Dat is nog altijd veel, maar minder dus dan de voorgaande jaren. "Van Patagonië tot Alaska, er is nu écht een zone van vrede", aldus Colombiaans president Santos.

Moslim leidt Londen In Londen werd voor het eerst in de geschiedenis een moslim burgemeester. Sadiq Khan troefde zijn enige rivaal, rijkeluiszoon Zac Goldsmith, moeiteloos af. De overwinning van Khan was opmerkelijk: hij is Pakistaan en is van zeer bescheiden komaf. Zijn vader is buschaffeur, zijn moeder naaister. Hij groeide op in een gezin van acht kinderen, in een sociale woning, maar studeerde rechten en klom op.

Olga's en Lizes aan de top © SBS Belgium. Dat het niks wordt met onze jeugd? Vergeet het! Kijk naar Lize Spit en Olga Leyers, dé twee revelaties van 2016. De eerste helemaal vanuit het niets uitgegroeid tot bestsellerauteur, de tweede de straffe Leyers-telg die in 'De Slimste Mens' iedereen naar huis speelde. Als de wereld er soms zwart uitzag, volstonden Olga en Lize om te weten: alles komt goed.

Samen jagen op Pikachu Met duizenden, tienduizenden, honderdduizenden overspoelden ze onze parken, onze pleinen, onze musea en zelfs het rustige polderdorp Lillo: Pokémon-jagers. De hype van afgelopen zomer was er één waar misschien vragen bij te stellen waren, maar we werden er wél vrolijk van en deden er massaal aan mee.

K3 klopt Abdeslam © photo news. Niét Salah Abdeslam en niet Donald Trump domineerden ons jaar op het internet. Als we dit jaar gingen surfen, dan waren we voorál geïnteresseerd in K3. Dat maakte Google een paar weken geleden bekend. De wereld mag ons dan misschien niet elke dag vrolijker maken, liever dan al dat leed in te duiken gingen we in 2016 op zoek naar '10.000 Luchtballonnen'.

We werken weer massaal De werkloosheid daalde in ons land voor het eerst weer tot op het niveau van 2001. Nog altijd zaten 373.000 mensen zonder job, maar het was al vijftien jaar geleden dat dat cijfer zo laag lag.

Ons bier is het beste © photo news. Wat we zélf al lang wisten, is nu ook officieel: we hebben het beste bier ter wereld. Unesco erkende onze biercultuur als immaterieel erfgoed en gaf ons land daarmee de erkenning waar het voor vocht sinds 2014. De biercultuur is het elfde Belgische puntje op de lijst. Ook het carnaval in Aalst en het garnaalvissen te paard in Oostduinkerke stonden er al op.

Geld lenen is goedkoop Wie rekende op fors rendement voor z'n spaargeld was er in 2016 aan voor de moeite. Maar voor wie wilde lenen of bouwen was de historisch lage rente wél uitmuntend nieuws. Wie echt geluk had, kreeg dit jaar zelfs geld toegestopt voor z'n eerder afgesloten woonkrediet.

Mini-Messi ontmoet held Het beeld ging de wereld rond: de 5-jarige Murtaza Ahmadi, gehuld in de kleuren van de Argentijnse nationale ploeg. In realiteit was het een plastic zakje waar hij met zwarte stift het rugnummer 10 op schreef, in z'n dromen droeg Ahmadi het shirt van zijn grote held Lionel Messi. De stervoetballer van Barcelona stuurde via Unicef prompt een gehandtekend truitje op en een paar weken geleden ontmoetten de twee elkaar ook voor het eerst in het echt.

Blij voor Nafi, Greg, Florian & co. © belga. Nee, van onze Rode Duivels werden we afgelopen zomer niet vrolijker. Maar gelukkig waren er nog onze atleten om de pijn te verzachten. Beperkt of niet, op de Olympische en de Paralympische Spelen herstelden ze razendsnel de Belgische trots. We keken en we genoten, zoals we dat zelden deden van een sportevenement. Van Nafi Thiam tot Greg van Avermaet en Florian Van Acker: iedereen 'poef'!

Na 8 jaar toch goud om de nek © ap. Acht jaar nadat ze schitterden op de Olympische Spelen deden Olivia Borlée, Hanna Mariën, Kim Gevaert en Elodie Ouédraogo dat nu ook letterlijk. Dopinggebruik bij de Russinnen zorgde ervoor dat het Belgische team alsnog goud kreeg. "Nu pas realiseren we wat we acht jaar geleden gedaan hebben."

Dylan krijgt Nobelprijs 2016 was óók het jaar waarin literatuur weer wat dichter bij de gewone mens kwam te staan. De wereld was in shock toen zowaar Bob Dylan de Nobelprijs voor de Literatuur kreeg. De songwriter zélf liet zich dat allemaal niet aan zijn hart komen. Om de prijs te gaan ontvangen, stuurde hij hartsvriendin Patti Smith.

Adil checkt Hollywood © Hakuna Casting. Héél veel kleppers zendt ons land vooralsnog niet uit naar Hollywood, maar daar kan snel verandering in komen. Adil El Arbi (28) en zijn partner in crime Bilall Fallah (30) werden uitverkoren om de vierde 'Beverly Hills Cop' te gaan regisseren. Het was de film die Eddie Murphy wereldberoemd maakte. En met wat geluk straks ook onze twee Belgen.