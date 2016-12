Vlaanderen voert regels voor Airbnb in

Door: redactie

Wie via Airbnb zijn appartement of woning wil aanbieden, moet vanaf 1 april voldoen aan de nieuwe Vlaamse regelgeving. Dat vernam De Tijd. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) legde net voor het kerstreces de nieuwe veiligheidsnormen voor aanbieders van commerciële overnachtingen vast.

Particulieren die sporadisch online een bed aanbieden moeten een brandveiligheidsattest voorleggen. Airbnb-accommodaties dienen uitgerust te worden met een brandblusapparaat, rookdetectors, een veiligheidsplannetje en brandinstructies in vier talen. De woning moet ook twee evacuatieroutes tellen. In de meeste gevallen geldt een raam aan de straatkant als een valabele brandroute.



Registratie

Airbnb-uitbaters moeten zich registreren, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten en een bewijs van goed zedelijk gedrag voorleggen. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert administratieve boetes tussen 250 en 25.000 euro.



Overgangsperiode

Toch is het niet Weyts bedoeling om meteen zwaar te sanctioneren. "Er komt een overgangsperiode voor wie zich voor 1 april registreert. Ze zullen nog niet onmiddellijk alle nodige documenten moeten voorleggen. De bedoeling is ook dat de controleurs vooral een coachende rol aannemen en niet gaan neuzelen over details."



Maatregelen

Ondertussen willen ook verschillende steden maatregelen nemen tegen Airbnb, aldus De Standaard en Het Nieuwsblad. Zo wil Gent dat huizen en flats slechts 60 dagen per jaar volledig verhuurd kunnen worden via Airbnb, en dat de site de beperking zelf moet controleren.