Elke dag 40 meldingen van kindermishandeling

JAN AELBERTS EN

30/12/16 - 05u01

© Jan Aelberts.

Het verhaal van de mishandelde tweeling uit Sint-Joost-ten-Node is geen alleenstaand geval. Een van de kinderen, een jongen die 15 uur op een ijskoud balkon moest staan, is nog altijd kritiek. Liefst 14.600 meldingen over kindermishandeling liepen vorig jaar binnen bij Vertrouwenscentra. Toch blijven nog veel te veel gevallen onder de radar.

8.600 meldingen bij Kind & Gezin en zo'n 6.000 bij de Franstalige tegenhanger ONE liepen er vorig jaar binnen. Omgerekend betekent dat zo'n 40 gevallen van kindermishandeling per dag. "In Vlaanderen zijn de cijfers stabiel", vertelt Erik Van Doren van de Vlaamse Vertrouwenscentra voor Kindermishandeling. "Maar we merken dat er heel wat schroom is bij mensen van buiten het gezin, de schoolomgeving of andere professionele zorgverstrekkers om mishandeling te melden. Zelfs zij sluiten nog te vaak de ogen als ze iets vermoeden of minimaliseren de feiten, omdat zoiets een erg zware beschuldiging aan het adres van de ouders blijft." Uit het jaarrapport van ONE blijkt dat slechts 1 op de 20 meldingen door een buitenstaander gebeurt. "Terwijl een telefoontje naar de noodlijn 1712 een leven van een kind ingrijpend kan veranderen en zelfs kan redden", zegt Van Doren.



Kindcheck

Hij ziet ook voor artsen een cruciale rol in het vroegtijdig ontdekken van kindermishandeling. "In Nederland voeren dokters een 'kindcheck' uit bij patiënten van wie ze vermoeden dat hun verslaving of psychiatrische toestand gevolgen kan hebben voor hun kinderen. Hier gebeurt zoiets bijna nooit."



Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar twee euro.