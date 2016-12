Zelfverklaarde "beste papa" schudt baby hersentrauma

Door: redactie

30/12/16 - 05u00

Xavier V., die zichzelf op Facebook omschrijft als 'De Beste Papa' met zijn baby E. © kos.

De politie van Geraardsbergen heeft een koppel gearresteerd op verdenking van kindermishandeling. Hun dochtertje belandde in het UZ Gent met een zwaar hersentrauma.

Volgens de artsen liep E., amper drie maanden oud, die verwondingen op omdat ze zwaar door elkaar geschud werd. "E. ligt nu in een kunstmatig coma", klinkt het in de omgeving van vader Xavier V., die zichzelf op Facebook omschrijft als 'De Beste Papa'.



Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar twee euro.