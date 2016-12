Struikelende man belandt onder tram

Jan Aelberts

29/12/16 - 18u49 Bron: eigen berichtgeving

(archieffoto) © belga.

Ukkel In Ukkel is vanavond een oudere man om het leven gekomen nadat hij struikelde en onder een tram terechtkwam.

"Het ongeval gebeurde om 16.30 uur", zegt An Van hamme van de MIVB. "Een tram van lijn 51 passeerde net op het moment dat de man zijn evenwicht verloor. Hij werd aangereden en overleed niet veel later ter plekke. De lijn werd onderbroken en de politie kwam ter plaatse om het accident verder te onderzoeken."



De tramlijn is nog altijd onderbroken. Ook bus 43 kan door het onderzoek niet verder rijden. Er worden pendelbussen ingezet om de passagiers naar hun bestemming te brengen.