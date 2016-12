Door: redactie

Het heeft geen zin om passagierslijsten van internationaal bus- of treinverkeer te controleren, als de andere Europese landen niet meedoen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Ons land voert die controles in, in de strijd tegen terreur. Maar landen als Nederland of Frankrijk zouden dan ook verplicht hun informatie moeten geven over internationaal vervoer dat door ons land rijdt. Pas dan kan het nuttige informatie opleveren.