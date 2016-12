"Doodgaan was de makkelijke optie": visser (50) getuigt nadat hij 11 uur alleen op gekapseisd schip zat

Martijn Vanhinsberg

video "Het was makkelijker geweest om dood te gaan. Om niet meer te hoeven afzien. Maar ik wilde blijven leven. Ik moest en zou terugkeren naar huis." Dat visser Johny Ronsijn (50) uit Ichtegem daar effectief in slaagde, blijft een mirakel.

© photo news.

Johny had enkel nog zijn onderbroek aan en truitje met een rolkraag. Hij bibberde van de kou en voelde hoe het bloed wegtrok uit zijn armen en benen. "Ik trok mijn rolkraag tot over mijn hoofd om zo mijn hoofd warm te houden. Doordat ik eerst in het ijskoude water was gevallen, raakte ik snel onderkoeld. Mijn hele lichaam trilde onophoudelijk. Af en toe hoorde ik een schip of zag ik een lichtje in de verte maar dat was het dan. Hoop dat iemand me zou vinden, had ik niet. Ik plaste op mijn handen om ze warm te houden en dronk zelfs even van de urine tegen de dorst."