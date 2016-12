Koppel dat zoontje op ijskoud balkon liet staan, riskeert celstraf tot 30 jaar

Door: redactie

gerecht Het paar dat maandag in Sint-Joost-ten-Node zijn 6-jarige zoontje vijftien uur lang in zijn pyjama in de kou op het balkon liet staan, riskeert zware celstraffen. Dat meldt het Brusselse parket.

"Uit de ernst van de onderkoeling blijkt dat de jongen inderdaad uren in de kou heeft gestaan" Parketwoordvoerster Ine Van Wymersch

Nog steeds in kritieke toestand

"Het waren de ouders zelf die maandagavond omstreeks 20.00 uur de hulpdiensten verwittigden", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch.



"Bij aankomst troffen de hulpdiensten het jongetje bewusteloos en onderkoeld aan. Het was hen ook meteen duidelijk dat het kind ondervoed was en tekenen van mishandeling vertoonde. Hetzelfde gold voor zijn tweelingzusje. Beide kinderen werden overgebracht naar het ziekenhuis en de jongen verkeert daar nog steeds in zeer kritieke toestand."



De moeder en de stiefvader werden door de lokale recherche van de politiezone Brussel Noord (Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node/Evere) verhoord en van hun vrijheid beroofd. Uit die verhoren zou blijken dat de jongen van 05.00 uur 's ochtends tot 20.00 uur 's avonds op het balkon had moeten blijven, als straf omdat hij zelf eten had gezocht in de keuken.



Uren in de kou

"Uit de ernst van de onderkoeling blijkt in ieder geval dat de jongen inderdaad uren in de kou heeft gestaan", gaat de parketwoordvoerster verder. "Beide ouders zijn op 27 december door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld van het folteren van minderjarigen door hun ouders of een persoon die gezag over hen heeft. De stiefvader bekent de feiten, de moeder schijnt de realiteit niet onder ogen te kunnen zien, maar ontkent de feiten op zich niet."



