Huis vernield door brand in Staden, wellicht door asfalteringswerken bij de buren

JVK

29/12/16 - 16u22 Bron: eigen berichtgeving

video Mogelijk als gevolg van asfalteringswerken bij de buren is in Staden een huis onbewoonbaar door brand. Het vuur werd rond kwart voor twee opgemerkt door de bewoonster van het betreffende huis, op de hoek van de Diksmuidestraat met de Nijverheidsstraat. De vrouw zag hoe er brand was in de omgeving van een plat dak bij haar naaste buren.