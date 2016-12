Leuvens parket onderzoekt brief met verdacht poeder die bij gezin in brievenbus zat

Door: redactie

29/12/16 - 15u51 Bron: Belga

Illustratiebeeld. © thinkstock.

Het Leuvense parket heeft een onderzoek geopend naar de brief met verdacht poeder die gisteren bij een Leuvens gezin in de bus werd gestoken. Wat het poeder precies was, is nog niet duidelijk, maar volgens het parket was het alvast niet radioactief en heeft voorlopig niemand die met de brief in aanraking kwam, geklaagd over gezondheidsproblemen. "Voorlopig is er nog geen spoor naar de dader, maar het onderzoek loopt", klinkt het bij het parket.