Bomalarmen in Luik en Charleroi opgeheven

29/12/16 - 17u28 Bron: Belga

Het bomalarm dat vanmiddag van kracht was in het station Luik-Guillemins, is opgeheven. Er werd niets verdacht gevonden, meldt de politie. Ook het justitiepaleis van Charleroi is opnieuw vrijgegeven.