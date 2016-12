Bomalarm in station Luik en in justitiepaleis Charleroi

Door: redactie

29/12/16 - 16u09 Bron: Belga

Archiefbeeld van het station Luik-Guillemins. © photo news.

Er is deze namiddag een bomalarm van kracht in het station Luik-Guillemins en in het justitiepaleis in Charleroi. Dat meldt de politie. Het station van Luik-Guillemins werd uit voorzorg ontruimd en het treinverkeer is er volledig onderbroken. Zowel het justitiepaleis als het station wordt momenteel doorzocht op explosieven.