Tiental vluchtelingen aangetroffen in vrachtwagen in Boortmeerbeek

Door: redactie

29/12/16 - 15u33 Bron: Belga

Illustratiebeeld. © thinkstock.

In het Vlaams-Brabantse Boortmeerbeek zijn deze voormiddag een tiental vluchtelingen aangetroffen in een vrachtwagen. Dat meldt het Leuvense parket. De verstekelingen zijn ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Politie en parket stellen een onderzoek in.