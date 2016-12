Jolien Boeckx

29/12/16 - 14u37 Bron: eigen berichtgeving

Op de Herentalsesteenweg in Herselt is deze voormiddag een fietser overleden op het fietspad. De man is vermoedelijk onwel geworden en daarna gevallen. Er waren geen andere personen of voertuigen bij het incident betrokken.