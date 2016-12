Baby Jasper stierf omdat hij lachgas kreeg toegediend in plaats van zuurstof

Jürgen Eeckhout

29/12/16 - 13u52 Bron: eigen berichtgeving

© belga.

Twee artsen (anesthesisten) en twee directieleden van het AZ Zeno van Knokke zullen zich voor de rechtbank moeten verantwoorden voor de onopzettelijke doding van een baby. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist. De acht maanden oude Jasper kwam in het gloednieuwe operatiekwartier in november 2012 om het leven nadat hij per ongeluk lachgas in plaats van zuurstof kreeg toegediend.