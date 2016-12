Homans maakt regels voor sociale woning strenger

Door: redactie

29/12/16 - 13u53

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) verstrengt de regels om aanspraak te kunnen maken op een sociale woning. Iemand die een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom heeft, komt niet meer in aanmerking.

Wie een woning voor 100 procent in eigendom heeft wordt al langer uitgesloten van de sociale huurmarkt. Voortaan geldt dat ook voor wie een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom heeft of in een vennootschap heeft ondergebracht.



"Sociale huurwoningen moeten ter beschikking gesteld worden aan zij die ze het meeste nodig hebben. Net zoals de invoering van tijdelijke contracten zal deze maatregel hier mee voor zorgen", aldus Homans. "Mensen die een woning geheel of gedeeltelijk bezitten, horen niet thuis in een sociale woning."



Echtscheidingsprocedure

De nieuwe regels gaan in op 1 maart volgend jaar. Voor wie in een echtscheidingsprocedure zit of een woning erft, komen er wel uitzonderingsmaatregelen.