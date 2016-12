Bewoners uit Tielt betrappen inbreker op heterdaad en houden hem in bedwang

Door: Alexander Haezebrouck

tielt Een Albanees (geboren in 1973) werd gisteravond op heterdaad betrapt bij een woninginbraak in Tielt. De bewoners kwamen thuis tijdens de feiten en hielden P.V. zelf in bedwang tot de politie ter plaatse kwam. De slachtoffers waren onder de indruk van de feiten en werden met lichte verwondingen even overgebracht naar het ziekenhuis.