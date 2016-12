Prachtig wit laagje bedekt Glabbeek, maar het is niet wat je denkt

Door: redactie

29/12/16 - 12u11 Bron: VTM Nieuws

© VTM NIEUWS.

De inwoners van het Vlaams-Brabantse Glabbeek moeten hun ogen hebben uitgekeken vanochtend, want het landschap was bedekt met een prachtige witte laag. Een sneeuwtapijt op het eerste gezicht, maar daarvoor is het nog wat te vroeg, ook in Glabbeek. Het ging om een witte laag aangevroren mist.