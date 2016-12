Gekapseisde vissersboot: zoekactie naar vermiste Spaanse visser gestaakt

Door: redactie

Er wordt niet meer gezocht naar de Spaanse visser die gisteren vermist raakte in de Noordzee toen een Belgische vissersboot met nog twee Belgische bemanningsleden kapseisde. Dat meldt het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC). De Britse Coast Guard coördineert de actie en besliste vandaag de zoekactie niet te hervatten.

De zoekactie naar de 42-jarige Spaanse visser uit Oostende wordt dus niet hervat. Hij staat voorlopig als vermiste persoon geseind. De Britten hebben daarvan melding gemaakt bij alle buurlanden. De kans dat de visser levend wordt terug gevonden is nagenoeg onbestaande door het koude zeewater.



Inmiddels wordt volop gewerkt aan de berging van het schip. Multraship is aangeduid om de 'Assanat Z582' te bergen. Momenteel zijn er al teams aanwezig om lucht in het schip te pompen. Op die manier wordt de vissersboot drijvende gehouden. Er is ook een platform met hijskranen onderweg. Er volgt nog een duikinspectie en het is de bedoeling dat het schip donderdagavond, omstreeks 21 uur, nog wordt gedraaid alvorens het naar een Belgische kusthaven zal worden gesleept.



Het MRCC staat nauw in contact met alle bevoegde diensten. Zij zullen de sleepactie vanuit Oostende coördineren.