Gewapende overval op Aldi-filiaal in Zwijndrecht

Door: redactie

29/12/16 - 11u23 Bron: Belga

© Marc De Roeck.

In Zwijndrecht is deze ochtend een filiaal van Aldi overvallen in deelgemeente Burcht. Dat zegt de lokale politie. Twee gewapende en gemaskerde personen stonden voor opening van de supermarkt het personeel op te wachten en eisten zowel het geld van de kassa als de gsm's van alle aanwezige medewerkers op. De overvallers gingen er ook nog vandoor met de wagen van een van de werknemers.