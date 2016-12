Acht familieleden met CO-intoxicatie in Sunparks Vielsalm

Door: redactie

29/12/16 - 11u08 Bron: Belga

Acht personen van eenzelfde familie die logeert in vakantiepark Sunparks in Vielsalm (provincie Luxemburg) is vannacht slachtoffer geworden van een CO-intoxicatie. Dat heeft het parket van Luxemburg donderdag bekendgemaakt. Niemand raakte zwaargewond maar uit voorzorg werden alle familieleden overgebracht naar het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek.