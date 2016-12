Ben Weyts stuurt opmerkelijke kerstkaart

Door: DBA

Politici sturen wel vaker kerstkaarten. Maar het exemplaar van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is dit jaar wel zeer opvallend.

Op de kaart zien we een breed lachende cartoonversie van Weyts die op een - uiteraard met Vlaamse leeuw getooide - slee rijdt. De kaart zit vol knipogen naar Weyts' voornaamste bevoegdheidsdomein, mobiliteit. Hij sjeest vooruit op zijn slee, maar doet dat ongetwijfeld binnen de snelheidslimieten. Daar zorgt een flitspaal wel voor. Een verkeersbord op de kaart herinnert ons er ook aan dat 70 kilometer per uur voortaan de norm is op gewestwegen.



De slee wordt getrokken door Weyts' eigen varkens, Kotelet en Mignonette, die weliswaar nog niet over een rijbewijs beschikken aangezien ze beiden met een 'L' rondrijden. Of het inzetten van varkens als sleedieren volledig strookt met die andere bevoegdheid van Weyts, dierenwelzijn, is niet helemaal duidelijk.