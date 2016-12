Brand vernielt drie huizen in Charleroi, brandweerman zwaargewond

Door: redactie

29/12/16 - 07u47 Bron: Belga

Een brand heeft vanmorgen drie woningen vernield in Charleroi. Een brandweerman liep brandwonden op bij de val van een dragende constructie. Er vielen geen andere slachtoffers.

De krachtige brand ontstond omstreeks 5 uur vanochtend in een rijwoning in de Grand Rue in Charleroi, aldus de woordvoerder van de hulpzone Hainaut-Est. Bij aankomst van de brandweer stonden twee onbewoonde woningen reeds in brand en hadden de vlammen zich al verspreid naar een derde huis.



Tijdens de interventie liep een brandweerman ernstige brandwonden op in de nek toen een dragende constructie instortte. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.



Door problemen met de waterbevoorrading, moest de lokale brandweer versterking oproepen uit Fleurus. De oorsprong van de brand is nog onbekend. Er is een onderzoek geopend.