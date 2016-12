Zes op tien automobilisten akkoord met snelheidslimiet tot 70 km/u

Door: redactie

57 procent van de automobilisten gaat akkoord met de veralgemening van de snelheidslimiet tot 70 km/u op de secundaire wegen in Vlaanderen. Ook al moet de regel vanaf 1 januari 2017 in de praktijk nog tastbaar worden - een op de drie had geen mening en stemde neutraal - toch zegt meer dan de helft van 1.463 bevraagde respondenten dat de maatregel de verkeersveiligheid en de duidelijkheid ten goede komt. Dat leert een bevraging vandaag van mobiliteitsorganisatie VAB.

Vanaf nieuwjaar verlaagt op driekwart van de Vlaamse secundaire wegen buiten de bebouwde kom de maximumsnelheid van 90 km/u naar 70 km/u. Omdat tot nu toe 70 km/u een afwijking op de basisregel was, moest elke 70 km/u zone worden aangeduid met een snelheidsbord. De maatregel maakt 16.000 verkeersborden langs de Vlaamse wegen overbodig.



Niet iedereen is even gelukkig met de lineaire doortrekking van de snelheidsverlaging naar alle secundaire wegen. Inwoners van de provincies Limburg (40 procent) en West-Vlaanderen (43 procent) zijn het minst overtuigd van de positieve effecten op vlak van verkeersveiligheid. De verschillen met Oost-Vlaanderen (52), Vlaams-Brabant (54) en Antwerpen (56 procent) zijn uitgesproken, aldus VAB. West-Vlaanderen telt het meeste aantal wegen (400 km) waar de snelheid op 1 januari naar 70 km/u zal dalen. In de provincie Limburg is dit met slechts 87 km wegen niet zo uitgesproken.



Globaal vindt 40 procent 70 km/u op sommige wegen te traag. Ook hier springen de provincies West-VLaanderen (53 procent) en Limburg (54 procent) er bovenuit.



65-plussers zijn de meest uitgesproken voorstanders (74 procent) van de nieuwe snelheidslimiet, tegen 51 procent voorstanders in de leeftijdsklasse 26-45 jaar. Er is nood aan een breder draagvlak, besluit VAB.