Coalitiepartner N-VA keurt budgetvoorstel op gemeenteraad Zelzate af

In het Oost-Vlaamse Zelzate heeft coalitiepartner N-VA het budgetvoorstel 2017 niet goedgekeurd. Dat bevestigt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD).

"Dit is een logische houding aangezien N-VA helemaal niet betrokken werd bij de opmaak", zegt gemeenteraadsvoorzitter Martin Acke (N-VA). "Het budget bevat bovendien diverse uitgaven die niet afgesproken werden. N-VA wil als meerderheidspartij ook haar verantwoordelijkheid nemen in het bestuur van Zelzate".



Overleg

In een mededeling voorafgaand aan de raad zeggen N-VA-schepenen Martin Acke en Linda Vereecke de voorbije maanden verschillende keren tevergeefs bij de coalitiepartners te hebben aandrongen op overleg. Dat is nu voor 17 januari gepland. "Het is de bedoeling dat dit resulteert in een aangepast budget en meerjarenplan dat wel aanvaardbaar is voor de drie meerderheidspartijen. Eind januari kan dit dan ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd."



Door het afkeuren moet de gemeente nu met "voorlopige twaalfden" werken.