Miraculeuze redding van Belgische visser voor de Engelse kust

Door: redactie

29/12/16 - 00u16 Bron: BBC, belga

video Voor de Engelse kust in de buurt van Kent is dinsdagavond een Belgische vissersboot gekapseisd. Het zou gaan om de Assanat Z582 uit Zeebrugge. Een van de drie bemanningsleden werd na een nacht afzien in het ijskoude open water van Het Kanaal per helikopter gered, een andere opvarende is vermist en de derde is overleden. Dat melden de BBC en het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum.

De identiteit van de opvarenden is niet bekend gemaakt, het zou gaan om twee Belgen en een Spanjaard. De boot vaarde onder een Belgische vlag. Volgens de BBC is het voertuig rond elf uur dinsdagavond Britse tijd omgeslagen. Pas de volgende ochtend rond half acht werd een van de drie opvarenden, een Belg, door de Britse marine per helikopter gered. De man had zich de hele nacht aan de romp van de omgeslagen boot vast kunnen klampen.



Watertemperatuur acht graden

Later op de dag werd een tweede opvarende uit de zee gered en overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later overleed. Het zou gaan om een 39-jarige visser uit Oostende. Het derde bemanningslid, een Spanjaard, is ondanks een uitgebreide zoekactie nog niet teruggevonden. De watertemperatuur is in deze periode van het jaar gemiddeld acht graden celsius, waardoor de kans dat hij levend terug gevonden wordt erg klein is.



Internationale zoekactie

Een Britse en een Belgische reddingshelikopter namen deel aan de zoekactie, samen met twee reddingsvaartuigen uit Ramsgate en een vrachtschip dat in de buurt lag. Duikers hebben het wrak al een eerste keer verkend om te zien of de vermiste visser zich nog ergens in de boot bevond, maar dit was niet het geval.



De coördinatie van de actie is in handen van de Britten, aangezien de boot in Britse wateren ligt. Zij zullen dan ook beslissen of de zoekactie wordt hervat.



Populaire visplek

Inmiddels loopt er ook een onderzoek bij het West-Vlaamse parket, afdeling Brugge. Over de oorzaak kan het parket nog geen uitspraken doen, maar momenteel lijkt er geen sprake te zijn van strafrechtelijke feiten. Het ongeval deed zich voor op een plaats die populair is bij vissers, omdat er weinig vaarroutes zijn. Maar net omdat er maar weinig bewegingen zijn in die omgeving, duurde het lang voordat het ongeval werd opgemerkt. Een passerend vaartuig maakte pas woensdagochtend melding, terwijl het schip omstreeks middernacht al kapseisde.