Leuvens gezin krijgt envelop met verdacht poeder in de bus

Door: redactie

28/12/16 - 21u42 Bron: Belga

© thinkstock.

Een gezin uit Leuven heeft vandaag een envelop met een verdacht wit poeder in de bus gekregen. Dat meldt de Leuvense lokale politie. De vrouw van het gezin kwam de envelop vanavond afgeven op het commissariaat aan de Philipssite, waar meteen het antraxalarm in werking werd gesteld. Voorlopig lijkt het er echter niet op dat het poeder ook effectief schadelijk was, maar dat moet nog verder onderzocht worden, aldus de politie.

"De vrouw was zo voorzichtig geweest om de brief meteen in een plastic hoes te stoppen toen ze hem ontdekte", zegt woordvoerster Stephanie Gille van de Leuvense lokale politie. "Toen ze hem hier afgaf, is de brief meteen in een verhoorlokaal gelegd, dat ook meteen werd afgesloten. We hebben dan de Civiele Bescherming opgeroepen die de envelop volgens de geëigende procedure is komen halen voor onderzoek. Volgens de eerste resultaten blijkt het poeder alvast niet radioactief of explosief. Er is voorlopig ook niemand onwel geworden, noch bij ons, noch bij het betrokken gezin. Het lijkt erop dat iemand het gezin angst wou aanjagen of een flauwe grap wou uithalen. In ieder geval wordt de zaak onderzocht."