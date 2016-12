Burenruzie gaat verder voor de camera: "Dat is 'mijnen draad'. Afblijven met uw poten"

Kim Aerts en Steven Swinnen

video De Leuvense strafrechter gaf twee kibbelende buren uit Bekkevoort gisterenmorgen een flinke bolwassing. Dat het eens gedaan moest zijn met dat escalerende conflict over de omheining op de scheiding. Uit vrees voor erger, nadat de ene buur de andere al eens met een hogedrukreiniger belaagde en met een draaiende kettingzaag stond te zwaaien in het bijzijn van de politie.

"Afblijven met uw poten" De woorden van de rechter bleken ijdele hoop. Nauwelijks enkele uren later zat het er opnieuw bovenarms op in de Staatsbaan in Bekkevoort. Toen Hans aan deze krant wilde uitleggen welke omheining nu precies voor zoveel deining zorgt, stoof z'n buurman naar buiten.

"Dat is 'mijnen draad'. Afblijven met uw poten", brieste Alfons terwijl hij onafgebroken foto's nam en ons uitlegde dat de buren zijn omheining hebben vernield. Waar die het uiteraard niet mee eens waren. Wars van enige rechters laaide het gekibbel minutenlang op.