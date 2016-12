Politie vraagt om zonder tassen naar nieuwjaarsviering komen

Door: redactie

28/12/16 - 20u58 Bron: Belga

BRUSSEL De Brusselse politie roept feestvierders, die zaterdag naar de hoofdstad komen om het nieuwe jaar te vieren, op om geen zakken en tassen mee te brengen. Daarnaast herinnert ze eraan dat privégebruik en het bezit van vuurwerk of voetzoekers verboden zijn en dat ook glazen flessen niet zijn toegelaten in de zone van de feestelijkheden.

De politie van de Zone Hoofdstad-Elsene vraagt de aanwezigen ook om "nauwgezet de aanwijzingen en instructies van de veiligheidsdiensten en de stewards" te volgen en om eventuele controles te "respecteren en vergemakkelijken". "Deze worden uitgevoerd in het belang van ieders veiligheid", luidt het.



Op oudjaar zal de zone van de feestelijkheden enkel toegankelijk zijn via het Beursplein, omdat de zijstraten van de Anspachlaan worden gebruikt als toegangsweg voor de hulpdiensten en als uitgang. De Aanspachlaan, het De Brouckèreplein en de omliggende straten zullen worden afgesloten voor het verkeer vanaf 19 uur.



De politie vraagt dan ook om rekening te houden met de drukte en roept op om tijdig te vertrekken. "Wij raden in elk geval aan het openbaar vervoer te gebruiken om naar het centrum van Brussel te komen. Raadpleeg de websites van de openbaarvervoermaatschappijen voor de meest actuele informatie", luidt het.



De politie zal ook "in realtime" informatie verspreiden via het Twitter-account @zpz_polbru.