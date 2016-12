Burgemeester Doornik schrijft brief naar Poetin om over Russische migrant te klagen

Door: redactie

28/12/16 - 19u15 Bron: Belga

Paul-Olivier Delannois © belga.

De dienstdoende burgemeester van Doornik, Paul-Olivier Delannois (PS), heeft een brief geschreven naar de Russische president Vladimir Poetin om zijn beklag te maken over een Rus die al twee jaar is ingetrokken in de woning in Doornik van een persoon met een mentale stoornis.

Russisch president Vladimir Poetin © ap.

De brief van Paul-Olivier Delannois, die ook volksvertegenwoordiger is voor de Parti Socialiste, is met de gewone post gestuurd, maar er is vandaag ook een versie van afgegeven aan de ambassade van Rusland in ons land. "Omdat staatssecretaris voor Migratie en Asiel Theo Francken (N-VA) me geen antwoord heeft gestuurd op mijn brief, heb ik me nu rechtstreeks tot Poetin gericht. Hopelijk heeft die wél de beleefdheid om me een antwoord te bezorgen", aldus de burgemeester.



Delannois vraagt aan Poetin om een landgenoot terug op te nemen die al twee jaar ernstige problemen veroorzaakt in Doornik. "In 2015 heeft de Rus zich in Ramegnies-Chin gevestigd in de woning van een persoon met een psychische stoornis. Toen er misbruik werd vastgesteld, is de Rus in een gesloten instelling geplaatst en hij kreeg het bevel ons land te velaten. Maar zonder dat ik ervan op de hoogte ben gebracht, is de Rus vrijgelaten uit de instelling, en in plaats van het land te verlaten, is hij opnieuw ingetrokken bij de gehandicapte persoon", zegt Paul-Olivier Delannois.