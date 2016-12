Politie pakt man op die stenen gooide vanop brug over E313 in Geel

Door: redactie

28/12/16 - 17u04 Bron: Belga

© belga.

In Geel is vandaag een man gearresteerd die vanop een brug over de E313 puin en stenen op de weg aan het gooien was. De 31-jarige man uit Lier is intussen ook al voor de onderzoeksrechter geleid, die hem liet aanhouden voor kwaadwillige verkeersbelemmering.