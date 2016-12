Zoontje sportschepen stunt met step op veldritbrug

Door: redactie

In Oostende konden enkele skaters zich uitleven op de spectaculaire brug, die speciaal werd gebouwd voor het Belgisch kampioenschap veldrijden van volgende week. Normaal is de brug, die de zeedijk verbindt met de Wellingtonrenbaan, in tussentijd afgesloten voor publiek. Maar voor enkele skaters werd een eenmalige uitzondering gemaakt.



Behalve een handvol doorwinterde skaters besloot ook het 7-jarige zoontje van lokaal sportschepen Arne Deblauwe (sp.a) de brug te testen. Met zijn step denderde de kleine pijlsnel naar beneden. "Vooraf heb ik de brug wel even geïnspecteerd op gladheid, hoor, om ongelukken te voorkomen", zegt Deblauwe. "Leon beleefde alvast een toffe tijd." Op Facebook deelde de schepen een leuk filmpje.