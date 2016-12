14-jarige in Molenbeek wilde bom maken

Stephanie Romans

28/12/16 - 12u56 Bron: eigen berichtgeving

(archieffoto) © Jan Aelberts.

De politie van Molenbeek heeft gisteren vier jongeren opgepakt in de buurt van het station Brussel-West. Volgens La Dernière Heure wilde een van hen, een 14-jarige, een bom vervaardigen. Het Brussels parket bevestigt het nieuws, maar voegt eraan toe dat er geen link is met terrorisme.



De jongen werd afgelopen dinsdag met drie vrienden gearresteerd omdat ze op een werf in de buurt van het Weststation met vuur speelden. De drie vrienden zijn later vrijgelaten, maar de 14-jarige jongen bleef aangehouden omdat er explosief materiaal in zijn rugzak zat. Volgens La Dernière Heure stond er 'Allah Akbar' op een van de flessen.



"Hij had vrij verkrijgbare, chemische middelen bij zich die konden ontploffen. Bij hem thuis werden nog meer van zulke stoffen aangetroffen. Hij was niet gekend bij het gerecht voor radicalisering of andere feiten", zegt Ine Van Wymersch van het Brussels parket.Het openbaar ministerie vraagt dat hij in een instelling wordt geplaatst. "De jongen blijkt veel te gamen en wilde wat hij in de spelletjes zag in het echt uitproberen. Het dossier heeft niets te maken met terrorisme". aldus nog Van Wymersch.