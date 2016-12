Belgische vissersboot gekapseisd, nog een bemanningslid vermist

Bart Boterman

28/12/16 - 12u15

© thinkstock / scheepvaartwest.

Voor de kust van Engeland is om middernacht een Belgisch vissersvaartuig, de Assanat Z582 uit Zeebrugge, gekapseisd. Er waren toen drie mensen aan boord. Een daarvan werd met de Engelse reddingshelikopter van de romp van het schip gehaald en naar het ziekenhuis overgebracht.



Inmiddels is er een tweede bemanningslid gevonden op zee. Dat bevestigt het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende. De man is bewusteloos naar het ziekenhuis overgevlogen. Zijn toestand is kritiek.



Er wordt met man en macht gezocht naar de laatste drenkeling, met zowel een Engelse als Belgische reddingshelikopter, twee reddingsvaartuigen vanuit Ramsgate, aan de Engelse kust, en een koopvaardijschip dat in de buurt lag. Twee van de drie bemanningsleden zouden Belgen zijn.