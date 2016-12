Mechelse politie rolt Nederlandse bende van auto-inbrekers op

Door: redactie

De lokale politie Mechelen-Willebroek heeft onlangs een Nederlandse bende opgerold die in aanmerking komt voor meer dan honderd feiten van auto-inbraken en diefstallen uit tuinhuizen en garages in verschillende Vlaamse regio's. Dat meldt de Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen. Er werden negen verdachten gearresteerd en een grote hoeveelheid gestolen goederen in beslag genomen. De dieven hadden het vooral gemunt op ingebouwde gps-toestellen en sturen van voertuigen.

Het onderzoek naar de bende liep al sinds juni, toen er in Willebroek een aantal auto-inbraken werden vastgesteld waarbij de daders telkens op dezelfde manier te werk gingen. Al vrij snel bleek dat er ook elders in Vlaanderen, onder meer in de Vlaamse rand rond Brussel en de regio's Wetteren en Antwerpen, gelijkaardige feiten werden gepleegd in die periode. Een voertuig met Nederlandse nummerplaat dat aan de feiten in Willebroek gelinkt kon worden, dook bovendien op beelden van ANPR-camera's in de andere geviseerde regio's op.



In samenwerking met de Nederlandse politiediensten werd de bende in kaart gebracht en begin december werden in Nederland negen verdachten opgepakt. Acht van hen zullen worden uitgeleverd aan ons land met het oog op hun proces. Intussen zoekt de politie nog naar twee andere vermoedelijke bendeleden die internationaal geseind staan.



De politie trof bij huiszoekingen twee containers met gestolen auto-onderdelen aan, net als een gestolen wagen, 15.000 euro cash geld, twee luxewagens die mogelijk met de opbrengsten van de inbraken aangekocht werden, andere luxeartikelen zoals Breitling-horloges en tientallen gsm's.