Politie Molenbeek krijgt minste geld van heel Brussel

28/12/16 - 05u15 Bron: eigen berichtgeving, belga

De zwaarbelaste politiezone van Molenbeek krijgt in 2017 verhoudingsgewijs de laagste federale dotatie van alle Brusselse zones. Hans Bonte, de terreurspecialist van sp.a en burgemeester van Vilvoorde, eist een aanpassing.

Terwijl de politie in de lastige westkant van de stad - Molenbeek en Koekelberg - kreunt onder het werk, krijgt die verhoudingsgewijs het minst. Per inwoner ontvangt de politiezone West tot 15 euro minder dan de zones in het rijke zuidoosten van de stad - Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Pieters-Woluwe. En Vilvoorde, een stad vanwaar tientallen Syriëstrijders zijn vertrokken, krijgt per inwoner drie keer minder steun dan bijvoorbeeld het landelijke grensdorp Doische - 3.000 inwoners - in de provincie Namen.



Omslachtig

"Het is onbegrijpelijk dat de bedragen niet zijn aangepast na de aanslagen van 22 maart. Molenbeek heeft net meer geld nodig", zegt Hans Bonte. Minister Jan Jambon (N-VA) geeft toe dat er scheeftrekkingen zijn, maar wil de dotaties niet aanpassen. "Dat is te omslachtig", laat hij via zijn woordvoerder weten. Begrijp: als hij een gemeente iets extra wil geven, moet hij een andere iets afpakken, en dat ligt delicaat."