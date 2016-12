Vrachtwagenchauffeur zorgt voor ravage op parking langs E17 in Marke

Christophe Maertens

28/12/16 - 06u57

Op de parking van het Shell-tankstation langs de E17 in Marke, in de richting van Frankrijk, zorgde een vrachtwagenbestuurder deze ochtend voor een ravage. De chauffeur reed om 5.30 uur de parking op, maar kwam daarbij op de grasberm terecht. Daarop raakte hij de vangrail en nam een paar bomen mee. De aanhangwagen van de vrachtwagen ging in schaar. Het gevaarte kwam tot stilstand tegen een andere vrachtwagen, waarvan de chauffeur lag te rusten. Niemand raakte gewond, maar de schade was groot. Een deel van de oprit is momenteel afgesloten, maar het verkeer kan nog altijd de parking oprijden.