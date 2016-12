Veiligheid op scherp met oudejaar

Door: redactie

Het feestgedruis met oudejaar in de grote Vlaamse steden zal onder uiterst strenge veiligheidsmaatregelen verlopen. Er komen extra agenten, extra betonblokken, extra controles en op veel plaatsen is vuurwerk en ander knallend feestmateriaal verboden. De autoriteiten willen vermijden dat vuurwerk paniek veroorzaakt bij mensen die de knallen voor een aanslag nemen.

Brugge

Op 't Zand, het grootste plein van de stad, worden 16.000 mensen verwacht. Daar staat een zogenaamde Cobra-eenheid paraat, een team van zo'n 10 politiemensen die erop getraind zijn om onder meer gevaarlijke criminelen te arresteren. Ze zijn uitgerust met kogelwerende vesten en helmen en dragen machinegeweren om in te grijpen bij gewelddadige incidenten. Daarnaast worden nog 25 extra agenten opgetrommeld. Zelf vuurwerk afsteken is niet toegelaten.



Antwerpen

In Antwerpen is elke vorm van vuurwerk - zelfs kleine voetzoekers - verboden. Wie toch betrapt wordt, krijgt een GAS-sanctie. Meestal moet de overtreder verplicht een sensibiliseringscursus volgen in de 'vuurwerkklas'. Wie dat weigert, krijgt een boete van 350 euro.



De kaaien, waar vorig jaar 75.000 toeschouwers stonden, worden tijdens het vuurwerk tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De politie vraagt om rugzakken en grote handtassen thuis te laten.



Brussel

Het traditionele vuurwerk gaat door, zij het onder strenge veiligheidsmaatregelen. De feestzone tussen het Beurs- en het De Brouckèreplein zal maar van één zijde toegankelijk zijn. Ook hier raadt de organisatie toeschouwers aan om geen tassen of rugzakken mee te brengen. Het publiek zal gecontroleerd worden aan de ingangen en glazen flessen en vuurwerk voor eigen gebruik zijn uitdrukkelijk verboden. Het metrostation De Brouckère wordt om 19 uur al afgesloten, om 21 uur sluit ook het station aan de Beurs.



Oostende

Op de zeedijk, waar het vuurwerk wordt afgeschoten, wordt gezorgd voor extra afsluiting door paaltjes, om te vermijden dat een terrorist op de mensenzee zou kunnen inrijden. Er zijn ook extra manschappen voorzien bij de politie.



Hasselt

De Groene Boulevard in Hasselt - de kleine stadsring - zal tijdens het eindejaarsvuurwerk op het Kolonel Dusartplein afgesloten worden, onder meer door de terreurdreiging.



