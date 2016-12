"Dit is een ramp": keurslager speelt 50 bestellingen voor oudjaar kwijt

Door: redactie

28/12/16 - 00u07 Bron: TV Oost

video Veel ergere nachtmerries kan je je als zelfstandige niet voorstellen, maar voor keurslager Batselier uit Sint-Gillis Dendermonde is het keiharde realiteit. De slagerij speelde vijftig bestelbonnen kwijt, waardoor oudjaar voor veel klanten in het water dreigt te vallen.

Omdat de keurslager tientallen bestellingen is kwijtgespeeld, weten de medewerkers niet wat de klanten verwachten wanneer ze op 31 december de slagerij binnenwandelen om hun vleeswaren op te halen.



"Dit hebben we nog nooit meegemaakt, bestellingen 700 tot 750 zijn spoorloos", vertelt zaakvoerster Conny Roeland. "Dat is een ramp." Om drama's te vermijden, probeert de slager nu de getroffen klanten te bereiken. Daarom hangen ze briefjes op, zodat klanten contact kunnen opnemen.



Hopelijk kunnen keurslager Batselier en de klanten toch nog een schitterend oudejaar vieren.