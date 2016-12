Vakbondsvoorzitter federale politie maakt zich boos... verkleed als kerstman

Fien Tondeleir

27/12/16 - 20u36 Bron: Eigen berichtgeving

video Te weinig personeel, te weinig materiaal, accommodatie die te wensen overlaat, geen zicht op verbetering. De federale politie zit op zijn gat. Althans volgens Dirk Schockaert, ACV-vakbondsvoorzitter van de Oost-Vlaamse politie. Verkleed als kerstman - vergezeld door twee elfen - kaart hij in een ludiek filmpje de problemen aan. "Onze mensen raken gedemotiveerd."

Scheepvaartpolitie, wegpolitie, spoorwegpolitie, de recherche en de 100-centrale. Volgens Schockaert zitten ze allemaal in hetzelfde schuitje. Tijd dus om de politici met de neus op de feiten te drukken, vond de Oost-Vlaamse ACV-vakbondsvoorzitter. Hij trok zijn kerstpak aan en legt in het Engels uit waar de problemen zich situeren. Hij stuurt zelfs een dreigement de wereld in: "Indien dit blijft duren, zal de federale politie moeten stoppen."



Schockaert haalt onder meer het personeelstekort bij de Gentse scheepvaartpolitie aan. "Dat is de laatste jaren dusdanig gegroeid dat de dienstverlening naar de burger toe niet meer kan worden gegarandeerd. Slechts een dertigtal politiemensen staan in voor het volledige toezicht van de haven, het grenstoezicht én alle scheepvaarttaken in Oost-Vlaanderen. In de toekomst worden 's nachts slechts twee agenten tegelijkertijd tewerkgesteld. Veel te weinig."



De vakbondsvoorzitter vreest problemen wanneer er zich iets ernstigs voordoet in de talrijke Seveso-bedrijven langs de haven, of wanneer er grote problemen zijn op het water of er grootschalige zoekacties moeten worden verricht. "De politieboot vaart nauwelijks uit. Reden: te weinig bemanning. Er is 's nachts zelfs nooit politie te water. Gelukkig boomt de scheepvaart niet...", kan Schockaert er nog een beetje om lachen.



Verouderd wagenpark

Hetzelfde geldt voor de spoorwegpolitie - "door gebrek aan personeel lopen er 's nachts geen politiemensen meer rond in de grote stations zoals Gent en Brugge" - en de wegpolitie. "Personeelsgebrek betekent: een minimum aan BOB-controles. En er is nog meer: ook het wagenpark is verouderd. Heel wat auto's hebben meer dan 350.000 kilometer op de teller staan. Ga dan maar eens achter snelle voertuigen aan."



Het moet nog blijken of de politici oren hebben naar de kerstboodschap van deze man. "Ze moeten alleszins dringend wakker worden", besluit hij. De andere vakbond, NSVP, diende alvast al een stakingstoezegging in.