Kinderen geven defensie mooi kerstcadeau: "Bedankt, militairen!"

Door: Fien Tondeleir

27/12/16 - 21u41 Bron: Twitter

© RV.

Ze waren overal zichtbaar, soms op elke hoek van de straat. We - en met ons ook onze kinderen - stonden er na een poosje niet langer van versteld: de militairen die de politie al maandenlang bijstaan om de veiligheid te garanderen. Zolang het dreigingsniveau op drie blijft, het op één na hoogste niveau, zullen ze zichtbaar blijven, de nog 1.200 militairen die vooral in Brussel en Antwerpen aan het werk worden gezet. Om hun een hart onder te riem te steken voor het vele zware werk, stuurden heel wat kinderen afgelopen jaar tekeningen naar defensie. Voor de soldaten een ideale opsteker om het ook in 2017 even goed te doen.