Tractor gaat over de kop, tiener in levensgevaar

27/12/16 - 19u03 Bron: Belga

Een 17-jarige jongen is deze namiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval met een tractor in de Luikse gemeente Blieberg (Plombières). Dat meldt het Luikse parket afdeling Verviers. Het slachtoffer is in levensgevaar. "Om een nog onbekende reden is het landbouwvoertuig over de kop gegaan."