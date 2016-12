Portieken moeten vrachtwagens uit Brusselse Leopold II-tunnel houden

bewerkt door: redactie

27/12/16 - 18u54 Bron: Belga

De Leopold II-tunnel voor de plaatsing van de portieken. © epa.

Brussel Aan de vijf inritten van de Leopold II-tunnel in Brussel zijn portieken geplaatst die moeten voorkomen dat te grote vrachtwagens nog langer de tunnel inrijden. Dat meldt Mobiel Brussel.

Met de rood-witte balken die de maximale hoogte aangeven, wil het gewest vermijden dat al te grote bussen of vrachtwagens nieuwe schade aanrichten aan de tunnel, die wellicht in 2018 volledig gerenoveerd wordt.



"Hoewel er duidelijk staat aangegeven dat voertuigen van meer dan 3,5 ton geen gebruik mogen maken van de Brusselse tunnels, zien we vaak vrachtwagenchauffeurs die zich daar niet aan houden", zegt Camille Thiry, woordvoerder van Mobiel Brussel. "We hebben al meermaals meegemaakt dat vrachtwagens zo een deel van het dak meenemen of de ventilatie of de branduitrusting beschadigen."



Er wordt onderzocht of nog meer tunnels portieken krijgen.