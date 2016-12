Griepepidemie in Frankrijk, maar nog niet in België: "Dankzij late schoolvakantie"

Door: Fien Tondeleir

27/12/16 - 18u20 Bron: Eigen berichtgeving

Elke winter opnieuw is hij daar: de griep. In Frankrijk is er momenteel sprake van een echte epidemie, in België vooralsnog niet. Griepexpert Marc Van Ranst verwacht dan ook geen uitzonderlijk vroeg griepseizoen. "De ideale timing van de schoolvakantie heeft een milderend effect op de uitbraak van de ziekte."

Het Franse ministerie van Volksgezondheid roept op tot waakzaamheid - zeker voor ouderen - nu al in dertien regio's van het land sprake is van een griepepidemie. In België kunnen we vooralsnog niet spreken van een plaag. Daarvoor ligt het aantal zieken nog te laag.



"We zien de laatste week meerdere griepgevallen, maar het gaat op dit ogenblik slechts om een handvol mensen. We hoeven ons dus nog geen zorgen te maken."



Normaal liggen rond Nieuwjaar al heel wat mensen ziek in bed, maar dat is dit jaar dus anders en daar zit de schoolvakantie voor een groot deel tussen. Die is dit jaar laat gestart en dus is er momenteel minder kans op besmetting. "Verwacht wordt dat het virus zich twee weken na de vakantie stilaan zal beginnen te verspreiden. Ik vermoed dat de griep zich pas vanaf februari echt zal doorzetten."



Mensen die dezer dagen trouwens de griepdiagnose krijgen, zijn veelal besmet met het A(H3N2)-virus. "Dit type griep maakt vooral oudere mensen ziek, maar ook zij hoeven niet onmiddellijk te panikeren: het griepvaccin biedt hiertegen bescherming", stelt Van Ranst gerust.