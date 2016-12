Nieuwjaarsvuurwerk gaat door in Brussel

Door: redactie

Het nieuwe jaar zal in Brussel wel degelijk ingezet worden met vuurwerk. Dat bevestigt organisator Brussels Major Events in een persbericht. De definitieve beslissing valt een week nadat Brussels burgemeester Yvan Mayeur aankondigde dat alle veiligheidsmaatregelen opnieuw geëvalueerd zouden worden naar aanleiding van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn.