Buggy met tweeling rolt van de trappen in Gent

Door: redactie

27/12/16 - 17u40

De nachtmerrie van elke moeder: een vrouw verliest aan de Korenlei in Gent de controle over haar kinderwagen en ziet haar tweeling van de trappen rollen. Een man die net die trap opwandelt, kan de baby's voor een groot onheil behoeden. Alle actie speelt zich rechtsboven in het beeld af.

Het filmpje werd per toeval gemaakt door twee studenten journalistiek aan de Arteveldehogeschool. Ze benadrukken dat ze sfeerbeelden voor een schoolopdracht aan het filmen waren en dat de vallende kinderwagen dus niet in scène gezet werd.



"Plots horen we een vrouw gillen", aldus Stef Veldeman aan onze redactie. "We zagen hoe die buggy bijna helemaal van de trap viel. We zijn naar die dame gegaan en vroegen of ze een reactie voor onze camera wilde geven. Dat wilde ze liever niet doen. Ze vertelde wel dat ze aan het bellen was met haar oortjes en daardoor allicht even afgeleid was."



De reddende engel die de trap opkwam, bleek net op weg naar de kerstmarkt. Die mens heeft alleszins een straffe jenever verdiend, als u het ons vraagt.