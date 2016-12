Station Brussel-Noord weer vrij na bomalarm

Door: Stéphanie Romans

De omgeving rond het station Brussel-Noord werd volledig afgesloten. © Stéphanie Romans.

Het Brusselse Noordstation is opnieuw opengesteld nadat de politie eerder deze middag een anoniem telefoontje kreeg dat waarschuwde voor een explosief. Er werd niets gevaarlijke aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen wie de valse melding deed. Ook gisteren werd het station al kort ontruimd na een telefoontje.

Bij de lokale politie van Brussel liep deze namiddag - net als gisteren - een anoniem telefoontje binnen. De beller liet rond 15.30 uur weten dat er een bom verstopt zou liggen in het Brusselse Noordstation. De politie kwam onmiddellijk ter plaatse en stelde een veiligheidszone in. Na een sweeping van het gebouw en onderzoek met een explosievenhond, is het station opnieuw opengesteld. Er werd niets verdachts aangetroffen.



De normale dienst op buslijnen 61, 58, 57 en 14 van de MIVB is hernomen en de reizigers kunnen weer normaal in- en uitstappen op de treinen van de NMBS.



Onderzoek naar beller

Het station van Brussel-Noord werd ook gisteren, maandag, al eens opgeschrikt na een vals bomalarm. Er kon ook toen niets verdachts worden aangetroffen.



Wie het telefoontje pleegde, wordt nu volop onderzocht. Of het om dezelfde persoon gaat die gisteren ook waarschuwde voor een explosief, is nog niet geweten.

